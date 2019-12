Treviso: coppia denunciata per furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Col San Martino, in provincia di Treviso, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso due soggetti conviventi residenti in provincia di Belluno:– C.E. (uomo) classe 1977, disoccupato, pregiudicato;– F.S. (donna) classe 1983, disoccupata, pregiudicata.Il reato contestato alla coppia è il furto aggravato in concorso.Il fatto risale al 30 novembre 2019, verso le ore 19.00, quando la coppia, dopo essersi introdotta nel salone per parrucchieri nel comune di Miane (TV), via San Vito, entrando dalla porta posteriore, approfittando della circostanza che il personale del salone era impegnato a servire i clienti, ha rovistato all’interno della borsa di una parrucchiera, asportandole il portafoglio contenente documenti d’identità, carte di credito e 100 euro in contanti. Tuttavia, mentre i due soggetti stavano compiendo il furto, un passante che stava transitando nella strada adiacente alla porta posteriore li ha visti ed ha richiamato l’attenzione dei presenti all’interno del salone. I due sono riusciti a fuggire con il bottino, ma i testimoni sono stati in grado di annotare la targa del veicolo a bordo del quale sono andati via. Grazie al dato della targa, ed alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i Carabinieri hanno accertato l’identità dei due soggetti abituali utilizzatori dell’autovettura ed hanno consentito di effettuare le operazioni di riconoscimento fotografico da parte dei testimoni e della vittima del furto.