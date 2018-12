Trento, trovata busta piena di soldi destinata ad una figlia dalla propria mamma. Parte passaparola per trovarle

“La tua borsa di studio, bambola! Vieni presto! Un abbraccio fortissimo! Mamma”. Busta in mano alla Polizia in viale Verona

Un gesto onesto, di cuore, quello di una cittadina trentina che ha trovato una busta con soldi e dedica, vicino al Torrione di piazza Fiera a Trento e l’ha consegnata alla Polizia. La lettera conteneva dei soldi e un biglietto con degli indizi per ritrovare la proprietaria e sperare in una storia a lieto fine. La dedica recitava: “La tua borsa di studio, bambola! Vieni presto! Un abbraccio fortissimo! Mamma”.

La cittadina che ha trovato la lettera, si è sentita in dovere di iniziare un passaparola sui social network per ritrovare la destinataria dei soldi, e così ha postato la foto sul suo profilo chiedendo massima condivisione. Il biglietto e il denaro sono stati consegnati alla Polizia in viale Verona, in attesa di ritrovare la “bambola” che ne ha bisogno per gli studi.