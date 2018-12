Trento Centro, poliziotto ferito con un coltello per sedare una lite tra stranieri

In piazza Dante uno dei poliziotti, intervenuti per sedare un litigio, è stato ferito

E’ finito in manette, un senegalese di 26 anni, per aver ferito al volto un poliziotto sabato 1 dicembre. L’agente era intervenuto per sedare una lite tra il 26enne e un connazionale, invece è stato aggredito e lesionato. La pattuglia aveva notato due stranieri che discutevano animatamente e i poliziotti erano scesi dalla macchina per calmare le acque. Il ragazzo senegalese ha estratto un coltello e l’ha puntato verso i poliziotti, era agitato e non voleva calmarsi. Condotto in Questura e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dalla perquisizione è stata rinvenuta una dose modesta di marijuana, che sarà un’ulteriore aggravante alle accuse mosse.