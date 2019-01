Trento, artista 95enne trovata morta in casa. Era deceduta da 5 giorni

A dare l’allarme sono stati i familiari, che non la sentivano da giorni

Maria Annunziata Mosca, rinomata artista, è stata trovata morta in casa, dopo 5 giorni dal decesso. I Vigili del Fuoco di Trento sono intervenuti in viale Rovereto, dopo una segnalazione dei parenti al 118. I congiunti avevano sentito telefonicamente la donna per gli auguri di Natale, poi non si sono preoccupati della sua assenza fino a capodanno in quanto Maria era una donna autonoma e molto attiva. Il primo dell’anno, non ricevendo alcuna chiamata o risposta da parte della 95enne, hanno allertato il 118. Secondo i medici il decesso sarebbe avvenuto il 27 dicembre a causa di un malore.

La signora Mosca, rimasta vedova di Giovanni Bari più di vent’anni fa, era una stimata artista. Aveva firmato numerose mostre in gallerie soprattutto fuori provincia, come a Venezia, dove era di casa. Per tutti era Maria Grazia e il 25 marzo prossimo avrebbe compiuto 96 anni.