Trentino, prevista neve a basse quote nella notte tra 19 e 20 dicembre. Rischio giaccio in strada

Protezione Civile Provinciale dirama un bollettino di allerta

L’allerta parte dal pomeriggio di oggi, 19 dicembre, fino alla giornata di domani e riguarda il territorio trentino a partire da sud-ovest e fino ai 300-500 metri di quota. La Protezione Civile Provinciale ha diramato un bollettino con nevicate deboli, anche nei fondovalle, sopratutto in Valle d’Adige. Si prevedono dai 5 ai 10 centimetri di neve, in particolare nelle zone sudoccidentali e meridionali. Il rischio ghiaccio in strada si intensificherà particolarmente e la Protezione Civile invita ad essere prudenti se ci si mette alla guida. La perturbazione si avvicina rapidamente dalla Francia, con meteo che resta molto instabile in tutte le altre zone.