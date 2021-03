Treno merci deraglia a Ventimiglia, probabile errore umano

Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Non si registrano feriti.

Si tratta dell’ultimo vagone di un treno merci diretto verso la Francia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. La linea è rimasta bloccata perché è stata tolta l’alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell’incidente. E’ stato istituito un servizio di bus navetta, da e per Mentone, per i treni diretti in Francia. La circolazione è ripresa alle 7,40.

Potrebbe essere stato un errore umano, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro, a provocare l’incidente. Lo si apprende da fonti qualificate. Nessun problema di linea o nel meccanismo dello ‘scambio’. Secondo la prima ricostruzione, è probabile che alla ripartenza del treno il vagone sia rimasto bloccato dalla staffa uscendo dai binari. Le staffe vengono messe sulle ruote delle carrozze quando il treno è fermo per evitare spostamenti. Sul caso verrà aperta un’inchiesta della Procura.