Treno investe pedone nel Bolognese, muore anziano

Investimento mortale da parte di un treno, questo pomeriggio, poco dopo le due, nel tratto ferroviario all’altezza di Castenaso, in località Fiesso, nel Bolognese. A perdere la vita un uomo di oltre 70 anni, che viveva nella zona.

La Polfer si sta occupando del caso e al momento sono due le ipotesi: l’incidente o il suicidio. Gli investigatori, per chiarire come sono andate le cose, sentiranno per prima cosa il macchinista e poi i familiari della vittima.

La linea Bologna-Portomaggiore è rimasta interrotta per poco meno di due ore, il tempo di eseguire i rilievi del caso.