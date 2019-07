Treno in ritardo salva una donna dal suicidio

Un ritardo della circumvesuviana impedisce ad una donna di compiere il suicidio.

Oggi alla stazione di Pioppaino a Castellammare si è verificato un episodio paradossale. Una donna aveva deciso di mettere fine alla sua vita buttandosi sotto a un treno della circumvesuviana.

Peccato che il treno sia arrivato in ritardo. La donna aveva scelto con attenzione il Campania Express perché passa per quella stazione senza fermarsi. Alle 15, l’orario in cui sarebbe dovuto arrivare, non è passato.

Il treno che lo precedeva, infatti, era in forte ritardo. Non solo, procedeva a velocità estremamente ridotta. Così il macchinista non solo ha visto la donna, ma è anche riuscito a fermarsi in tempo per evitare il peggio.

Il macchinista inoltre ha provato a soccorrere la donna che lo ha aggredito. Per questo motivo è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.