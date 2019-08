Tre appuntamenti settembrini sulla legalità e la sostenibilità

Riprende a settembre l’iniziativa “I Cammini tra radici e futuro”, co-prodotta dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con due mostre e un percorso per insegnare ai bambini lo sviluppo sostenibile.

Il progetto “I Cammini tra radici e futuro. Il Contributo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” prosegue con “Tutti giù per terra: i diritti dei bambini” e con le mostre “Grido della Terra” e “Minerali clandestini” il primo settembre a Melfi e a Monticchio. Si tratta di una iniziativa di Matera Capitale europea della Cultura 2019, coprodotto dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’Associazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce”, in partenariato con la Diocesi di Melfi, e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, che è patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. È quanto scritto in una nota dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina. “Minerali clandestini” sarà inaugurata alle ore 12 presso “Il Tetto” di Melfi; “Grido della terra” alle ore 17 a Monticchio nella Badia di San Michele Arcangelo; “Tutti giù per terra: i diritti dei bambini” alle 18.30 ancora presso “Il Tetto” di Melfi. “Minerali clandestini” è una mostra che vuole divulgare il dramma nascosto dell’illegalità dell’estrazione e del commercio di minerali rari e preziosi utilizzati nella tecnologia moderna e nell’elettronica. La mostra sarà aperta dall’1 al 15 settembre.

“Tutti giù per terra: i diritti dei bambini” è un percorso di provocazioni per uno sviluppo sostenibile. Non si tratta di restare a terra, sono già troppe le persone costrette a rimanervi. Si vuole invece ripartire dalla nostra madre Terra, capire le cause del degrado e rialzarsi insieme, per costruire un mondo dove ci sia vita per tutti. Le ferite della terra, il saccheggio, la violenza del sistema, i rifiuti umani: bisogna cambiare verso la rotta del rispetto, dell’equità e della sobrietà. Un mondo diverso è possibile con scelte di fondo, idee e proposte per una vita ad alta resistenza. Il laboratorio “Tutti giù per terra” sarà replicato l’8 settembre dalle 17 alle 21. “I diritti dei bambini” è una mostra dedicata ai diritti dei più piccoli nel mondo. Il diritto allo studio, al gioco, alla salute, all’amore e alla comprensione, al vivere nella pace e nella sicurezza, alla libertà d’opinione, al riconoscimento delle diversità: sono questi alcuni dei temi, accompagnati anche da disegni. “Grido della Terra” è un’esposizione fotografica, composta da pannelli a colori, per far conoscere l’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco. Il percorso di conoscenza ha l’obiettivo di approfondire i temi dell’enciclica “verde”: salvaguardia del creato, ecologia, giustizia, pace e altre forme di progresso possibile. “Grido della Terra”, “Tutti giù per terra: i diritti dei bambini” e “Minerali clandestini” rientrano nel Cammino delle Generazioni.