Travolte da un’auto, gravi una mamma e la figlia di 3 anni

Sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada vicino alle strisce pedonali. È accaduto durante la notte a Quartu Sant’Elena.

Una donna di 33 anni e la figlia di 3 sono state trasportate all’ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso. La mamma è in gravissime condizioni, mentre la bambina non sarebbe in pericolo di vita. La conducente dell’auto, una 19enne, è risultata positiva al test con l’etilometro con un tasso pari all’0,80, di poco superiore a quanto consentito dalla normativa: le è stata ritirata la patente ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte in via Fiume. La 33enne e la piccola erano appena uscite da una pizzeria insieme ad altre persone e stavano attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Proprio in quel momento è arrivata la Polo con alla guida la 19enne che le ha travolte. La conducente si è subito fermata per soccorrerle. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. Madre e figlia sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Brotzu: la 33enne è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione, i medici mantengono riservata la prognosi. La piccola è ricoverata in Chirurgia pediatrica, le sue condizioni non sono gravissime. Oltre alla denuncia, per la conducente è scattato anche il sequestro dell’auto.