Trattori in Protesta: Tensione e Decisioni a Roma

Salta la manifestazione a Roma. Oggi “quattro mezzi al Colosseo”. Scontro con Lollobrigida

Tensione in Aumento: Il Corteo dei Trattori sul Raccordo di Roma

Sale la tensione mentre entra nel vivo la protesta dei trattori a Roma. “Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare”.

Lo dice Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo, al presidio dei trattori su via Nomentana a Roma. “Solo l’orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21”, ha aggiunto.

Protesta a Sanremo: Altri Agricoltori in Viaggio

Una cinquantina di agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti è invece partita in pullman e con mezzi propri per raggiungere Sanremo (Imperia) per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17. “Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival – si legge in una nota – è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano (Milano). Al presidio di Sanremo anche una ventina di trattori provenienti da Mondovì (Cuneo)”. Il collettivo Agricoltori Autonomi continuerà le azioni di protesta già la prossima settimana ad Asti. “In questi giorni i vari movimenti e gruppi piemontesi si stanno incontrando per concordare insieme azioni collettive”.

L’Ultimatum al Governo: Richiesta di Incontro con Meloni e Lollobrigida

Il movimento Riscatto agricolo prima lancia un vero e proprio “ultimatum” al governo, con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. E poi, a sorpresa, annulla la manifestazione indetta per oggi nel centro della capitale.

Decisione Tattica: Annullamento della Manifestazione a Piazza San Giovanni

“Si ritiene di portare solo una delegazione di 10 trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta” comunica il movimento nel pomeriggio, motivando la decisione con il non voler “incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori, nonostante i tanti disagi nelle strade italiane”.

Un Futuro Incerto: Attesa per la Risposta del Governo

“Se non risponderà entro sabato alle 12, i nostri trattori andranno liberi per la città” ha detto Andrea Papa, uno dei leader del movimento nato poche settimane fa e che da giorni ha creato un punto di raccolta dei mezzi sulla Nomentana. Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato.

Diverse Anime della Protesta: Nuove Mobilitazioni in Atto

Ma quella di Riscatto agricolo non è l’unica anima della protesta e le divisioni sono evidenti. Da oggi è partita la mobilitazione del ‘Cra Agricoltori traditi’ guidati dall’ex forcone Danilo Calvani. Dall’alba hanno iniziato a riempirsi i sei presidi attorno alla città in attesa di una manifestazione nella seconda metà della prossima settimana.

Scontro Politico: Differenze sulla Esenzione all’Irpef Agricola

E scricchiola anche la maggioranza, sull’esenzione all’Irpef agricola. Non mancano le scintille tra Lega e FdI dopo lo slittamento dell’emendamento al Milleproroghe che era atteso per oggi.