Trasporti: mercoledì nero per lo sciopero generale di treni, metro, bus e navi. Venerdì gli aerei

Mercoledì nero per i trasporeti per lo sciopero generale di treni, metro, bus e navi con modalità e fasce orarie diverse da città a città. I sindacati confederali hanno respinto la richiesta di rinvio del Garante e confermato la mobilitazione. “Le ragioni restano”, dicono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, dopo un incontro al ministero “nonostante il ministro nel corso della riunione si sia reso disponibile a convocare una serie di incontri sul settore, come più volte abbiamo richiesto. Un percorso utile ma tardivo”, affermano le tre sigle.

Venerdì tocca agli aerei. ‘Inaccettabile l’atteggiamento dell’azienda’, per piloti e assistenti di volo Alitalia ma lo sciopero sarà di sole 4 ore.

“Per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare”, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un’ordinanza di riduzione dell’orario di sciopero del trasporto aereo di Alitalia per venerdì 26 luglio a 4 ore di astensione dal lavoro rispetto alle 24 ore confermate dai sindacati. Lo si legge in una nota del Mit.