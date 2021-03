Trasportavano merce per oltre 6.500 euro, denunciati

La polizia di frontiera ha denunciato una coppia di cittadini romeni, lui 47 anni e lei di 46, per ricettazione. I coniugi sono stati fermati al traforo del Monte Bianco a Courmayeur, nell’ambito dei controlli volti al contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

A bordo dell’auto i poliziotti hanno trovato merce varia, tra abbigliamento, cosmetici e profumi, per un valore complessivo di oltre 6.500 euro.

La merce, imballata e in alcuni casi provvista anche di etichette con tanto di prezzo in sterline e antitaccheggio, era priva di documentazione e ricevute fiscali che ne giustificassero il possesso. Marito e moglie sono così stati denunciati per ricettazione. La donna è stata sanzionata anche per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, in quanto priva delle condizioni di necessità o urgenza per entrare in Italia.