Trasportavano merce dall’Albania in bus, multa in porto Bari

– Stavano tentato di introdurre merce senza le previste dichiarazioni doganali, attraverso un mezzo adibito al trasporto passeggeri. Due bus provenienti dall’Albania sono stati sottoposti a fermo amministrativo nel porto di Bari da funzionari dell’Agenzia delle Dogane con la Polizia di Frontiera marittima e aerea. Uno dei due trasportava bagagli senza passeggeri e sull’altro, con a bordo dieci passeggeri, c’erano numerose sacche e valigie non di loro proprietà.

Entrambi gli autobus sono stati sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi, il secondo dei quali, previo pagamento di 4.130 euro di sanzione, è stato riconsegnato alla parte per la successiva custodia giudiziaria. Ai trasgressori è stato contestato l’illecito amministrativo sanzionato dalla normativa vigente per trasporto di cose con veicoli sprovvisti di autorizzazioni.