Trasporta droga sul camion, arrestato vicino al casello di Nervi

Durante un posto di controllo alla circolazione in via Tigullio, in prossimità del casello autostradale di Nervi, la pattuglia della stazione carabinieri di Quarto ha fermato un 48enne genovese alla guida di un vecchio autocarro. L’uomo ha da subito manifestato un evidente nervosismo, eccessivo rispetto a quello che poteva essere il timore per gli accertamenti sullo stato del mezzo.

L’agitazione ha presto trovato spiegazione nel fatto che l’uomo trasportava della droga che i carabinieri hanno facilmente notato nascosta dietro al sedile. Sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo. La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito di rinvenire altri 18 grammi della stessa sostanza.

Il 48enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Marassi.