Trasporta cane sulla pedana dello scooter: sanzionato

Un uomo è stato multato perché trasportava il suo cane sulla pedana dello scooter. Il fatto è avvenuto a Napoli. L’uomo ha percorso a bordo del proprio scooter via Caracciolo trasportando un massiccio cane sulla pedana poggiapiedi.

Dalla segnalazione la polizia municipale ha individuato il conducente ed eseguito le verifiche identificando il cane e il conduttore che sono risultati regolari.

Per il trasporto dell’animale domestico l’uomo sul motorino è stato sanzionato per trasporto irregolare di animali domestici che prevede una multa da minimo euro 84 a massimo 335.

Il cane, sano e docile è un pitbull ma con le orecchie recise, vietato per legge e sanzionato dal codice penale con il reato di maltrattamento, per questo verrà segnalato alla Asl Veterinaria per altri accertamenti ed eventuali seguiti.