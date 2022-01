Trappole da bracconieri scoperte in un campo nel Bolognese

La polizia locale della Città Metropolitana di Bologna ha individuato e sequestrato, in un campo a Baricella nel Bolognese, trentadue trappole da bracconieri, i cosiddetti ‘lacci’ dalle dimensioni ridotte, usati per catturare piccoli animali come lepri o fagiani.

Il controllo è stato effettuato dopo che, nei giorni scorsi, un cane, Pegaso, durante una passeggiata con il suo padrone è rimasto intrappolato, con una zampa bloccata da un laccio.

Sei agenti della polizia locale, in collaborazione con alcuni volontari, hanno setacciato il terreno, coltivato a pioppi e rintracciato le trappole, costituite da un sottile filo di ferro con un nodo scorsoio, legato agli arbusti delle piante. Da un primo controllo, nessun animale è stato catturato.