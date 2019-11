Trapani, in casa droga e pc rubati: arrestato 40enne

Nella sua abitazione trovati hashish, cocaina e pc rubati all’università

TRAPANI – I carabinieri hanno arrestato a Trapani Leonardo Rubino, 40 anni, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione. L’uomo aveva nascosto in numerosi punti della casa dosi di droga preconfezionate e pronte per essere vendute. I militari, infatti, grazie ad una perquisizione domiciliare – con l’aiuto anche del cane antidroga Mike – hanno individuato i nascondigli degli stupefacenti e hanno così potuto sequestrare 81,52 grammi di hashish, 1,81 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

In casa, inoltre, i carabinieri hanno scoperto dei computer, risultati rubati alcuni giorni fa nella sede dell’Università di Trapani. Anche questi sono stati sequestrati.

Ad insospettire le forze dell’ordine e ad incastrare l’uomo, posto ora ai domiciliari, è stato il continuo viavai di persone dalla sua abitazione sia di giorno che di notte.