Ormai ampiamente conosciuti come transpallet, in realtà questi veicoli in Italiano dovrebbero essere chiamati carrelli a forche per spostamento merci su pallet o pedane. Chiaramente il termine transpallet è molto più semplice e facilmente comprensibile rispetto a un’espressione tanto lunga. Ma a cosa servono i transpallet e perché sono particolarmente utili in azienda? Ecco la risposta a queste domande.

A cosa serve un transpallet

Un transpallet si utilizza per spostare un carico disposto su un pallet. I modelli più semplici funzionano manualmente, permettendo di spostare senza eccessiva fatica carichi anche molto pesanti. Sono molto diffusi anche i transpallet elettrici, muniti di un motore che consente sia di spostare con maggiore facilità il carico, sia di sollevarlo ad altezze più o meno elevate. Un transpallet elevatore elettrico permette di spostare carichi continuativamente, anche per lunghi turni lavorativi, evitando che l’operatore debba svolgere sforzi eccessivi. Inoltre questo tipo di veicolo permette di sollevare il carico anche oltre i 2 m di altezza, cosa che consente di sfruttare il transpallet per varie applicazioni. In linea generale comunque questo tipo di veicolo si utilizza all’interno di magazzini e show room per lo spostamento e la movimentazione delle merci.

Come si utilizza un transpallet

Per l’uso proprio del transpallet è bene ricordare che questi veicoli sono muniti di ruote di piccole dimensioni, adatte a circolare su terreni lisci e privi di imperfezioni. Si sfruttano quindi all’interno, soprattutto in realtà industriali e commerciali di varia natura. È importante evitare di far circolare il transpallet in luoghi con terreno sconnesso, o caratterizzati da pendenze eccessive: questo potrebbe infatti causare il ribaltamento del carico. Come abbiamo già indicato vari modelli di transpallet non permettono di sollevare il carico, se non per la quota minima necessaria a infilare le forche del veicolo al di sotto di un pallet. I modelli privi di motore sono adatti a una movimentazione sporadica nel corso di un turno lavorativo e solitamente per carichi dal peso contenuto. I transpallet elettrici sono invece disponibili in tante tipologie diverse, alcune delle quali permettono di spostare carichi ingenti, per lunghi turni di lavoro e anche di sollevarli su bancali e scaffalature.

Scegliere il transpallet giusto

Nel momento in cui un’azienda decide di munirsi di un transpallet è bene che valuti tutte le proposte disponibili in commercio, considerando le necessità della singola realtà. Ogni modello di transpallet è infatti adatto a un utilizzo specifico. In commercio si trovano anche transpallet muniti di motore super silenzioso, particolarmente facili da utilizzare e versatili, oltre che modelli con bilancia nelle forche o con altre caratteristiche particolari. Chiaramente ogni realtà deve ragionare considerando le proprie necessità, perché la varietà di modelli di transpallet elettrici e manuali disponibile è molto ampia. Quindi non esiste un veicolo ideale per ogni situazione, quanto piuttosto diversi transpallet con caratteristiche che si adattano a specifici ambiti di utilizzo.

Transpallet senza patentino

La legislazione italiana in fatto di sicurezza sul lavoro prescrive che gli operatori che guidano un transpallet siano sottoposti ad apposito corso di formazione, volto alla conoscenza delle corrette pratiche di utilizzo. Nel caso dei transpallet elettrici con uomo a bordo è obbligatorio che l’operatore sia munito di abilitazione alla guida, che si ottiene seguendo corsi di formazione che forniscono anche uno specifico patentino. La gran parte dei modelli, sia elettrici che manuali, non richiedono quindi il possesso del patentino. Questo è infatti richiesto solo per i transpallet su cui è possibile per l’operatore posizionarsi su un seggiolino o su una pedana. I transpallet uomo a bordo con pedana richiudibile devono comunque essere guidati solo da personale munito di patentino, anche quando la pedana viene richiusa e non utilizzata.

Quanto costa un transpallet

Il costo di questo tipo di veicolo è direttamente proporzionale alle sue specifiche caratteristiche. Quindi i modelli base, quelli meno costosi, sono i veicoli manuali che non consentono di sollevare il carico. Se si sceglie un transpallet sollevatore, che consente di spostare carichi ingenti, il costo cresce. Lo stesso dicasi nel caso in cui si prediligano i modelli elettrici, soprattutto se muniti di batteria a lunga durata o con elevata capacità di carico. Il costo aumenta anche nel caso di veicoli con uomo a bordo che possono raggiungere velocità superiori ai 6 km all’ora.