Tramutola | Sessantenne muore investita da auto

Domenica 7 luglio 2022 – Una donna di 66 anni di Tramutola è morta dopo essere stata investita ieri da un’auto mentre passeggiava alla periferia del paese.

L’incidente è avvenuto in zona San Carlo nei pressi di una rotatoria. Alla guida dell’auto, una

ragazza di 25 anni.

Complice anche il fondo stradale bagnato, la giovane donna ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, al cui margine stava camminando la vittima, che è stata scaraventata contro un muro.

I sanitari del 118 giunti con l’eliambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In paese, in segno di lutto, sono state sospese tutte le manifestazioni estive previste per questi giorni.

Fonte: TgrBsilicata