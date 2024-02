Tragico Omicidio ad Aci Castello: Pronipote Arrestata per Circonvenzione di Incapace e Omicidio Aggravato

Aci Castello (Catania) è stato il teatro di un oscuro e tragico evento che ha scosso la comunità locale. Una donna di 80 anni, ricoverata in una casa di cura, ha perso la vita il 16 dicembre 2022 a causa di un atto nefasto compiuto dalla sua stessa pronipote. Quest’ultima, nell’orrore più completo, ha alimentato la prozia con cibo proibito, mirando unicamente all’ingiusta acquisizione dell’eredità.

Il Decesso Dell’Anziana Prozia

La vittima, non più autosufficiente, ha trovato la morte all’interno della struttura di assistenza dove risiedeva da circa quindici giorni. Le indagini della Procura di Catania hanno rivelato che il decesso è stato causato dall’ingerimento di cibi solidi, dannosi per le sue condizioni di salute precarie. La donna anziana era infatti in grado di nutrirsi solo attraverso cibi omogeneizzati, a causa delle patologie che affliggevano il suo organismo.

Il Piano Criminale della Pronipote

Le investigazioni condotte dai carabinieri hanno gettato luce sul macabro piano orchestrato dalla pronipote della vittima. Quest’ultima avrebbe pianificato attentamente l’omicidio al fine di garantirsi l’eredità della prozia. Inizialmente, ha fatto sottoscrivere all’anziana una procura generale, consentendole di compiere atti di straordinaria amministrazione a proprio vantaggio. Successivamente, ha indotto la donna a firmare un nuovo testamento, revocando ogni disposizione precedente e istituendola come unica erede universale.

Il Triste Epilogo

Il culmine dell’orrendo piano è giunto il 9 dicembre 2022, quando la pronipote ha portato l’anziana fuori per un pranzo fatale. Ignorando le prescrizioni mediche e la fragile condizione della prozia, le ha fatto consumare cibi solidi, condannandola a giorni di agonia prima del decesso. L’indagata è stata successivamente individuata e arrestata dai carabinieri presso la sua abitazione, dove ora è soggetta alla misura degli arresti domiciliari, obbligata all’uso di un braccialetto elettronico.

Questo triste episodio getta una luce sinistra sulla natura umana e sull’ingiustizia perpetrata a danno degli individui più vulnerabili. La giustizia dovrà fare il suo corso, ma resterà per sempre il dolore e lo sgomento per una vita spezzata in modo così crudele.