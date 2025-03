Anna Rita Panebianco, 56 anni, manager dello storico Caffè Florian di Venezia, è deceduta ieri seguito a seguito a pomeriggio di un’ barca nella laguna. L’imbarcazione su cui viaggiava con altri due uomini si è scontrata una bricolazione.

L’incidente è avvenuto alle 16:30 nel canale tra Ca’ Noghera e l’isola di Torcello, vicino all’aeroporto Marco Polo. A causa del colpo, la Panebianco e uno degli altri passeggeri sono stati silzati in acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta. Gli altri due uomini, di 45 anni, sonocoverati all’ospedale civile di Venezia, uno in condizioni gravi.

La notizia della della Pane svebianco è stato comunicata con impa dagli dai account sociale del Caffè Florian, che l’hanno ricordata con stima e per la la sua intelligenza, e gentilezza per passione per il locale.

Sul luogo dell’incidente sonovenuti i vigili del fuoco, i sommozzatori e l’elisoccorso.