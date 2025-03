Tragico incidente a Latina: auto contro albero, conducente deceduto

Latina, 15 Marzo 2025 – Un drammatico incidente stradale è avvenuto la scorsa notte sulla via Litoranea, a Latina, costando la vita al conducente di una Mini Cooper. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi violentemente contro un albero.

L’impatto ha innescato un incendio che ha rapidamente avvolto il veicolo, intrappolando il conducente all’interno. I vigili del fuoco e i sanitari del 118, giunti prontamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona alla guida, la cui identità è ancora sconosciuta.

I carabinieri della Stazione Borgo Sabotino e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto è stata posta sotto sequestro e la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per gli accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso.