TRAGEDIA SUL LAVORO / AMBLAR-DON: IL DRAMMA DI GAVRILA GRAD a solo27 anni

Nel cuore della Val di Non, una tragedia ha scosso la comunità di Don. Gavrila Grad, giovane operaio di soli 27 anni di origini rumene, ha perso la vita in un incidente sul luogo di lavoro. L’evento drammatico è avvenuto nella falegnameria Nord Pallets, gettando nell’angoscia non solo i colleghi ma l’intera comunità locale.

Il Fatale Incidente

Gavrila Grad stava svolgendo le sue mansioni quotidiane quando è stato tragicamente colpito da un tronco. Nonostante i tempestivi soccorsi dei colleghi e l’intervento dei vigili del fuoco di Don, Amblar e Fondo, ogni sforzo per salvarlo è stato inutile. L’impatto è stato fatale, lasciando un vuoto insostituibile nella vita della comunità.

Gli Sforzi dei Soccorritori

Alle 17:13, i colleghi hanno lanciato l’allarme, e le squadre dei vigili del fuoco sono giunte prontamente sul luogo. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di liberare Gavrila dal peso del tronco, ma nonostante il massaggio cardiaco praticato dai sanitari, la vita del giovane operaio non ha potuto essere preservata.

Le Indagini in Corso

In seguito al tragico incidente, i Carabinieri di Romeno e gli ispettori dell’Uopsal hanno avviato un’indagine dettagliata per comprendere l’esatta dinamica dell’evento e raccogliere ogni possibile dettaglio. L’obiettivo è fare chiarezza sulla scomparsa di Gavrila Grad, diventato ormai una figura amata nel Trentino.

La Vita di Gavrila Grad

Gavrila Grad, considerato un “figlio adottivo” della regione, aveva radici profonde a Malgolo insieme alla sua compagna e al neonato figlio di pochi mesi. La sua prematura scomparsa ha lasciato la comunità attonita, ricordando un giovane padre che aveva da poco iniziato la sua avventura nella genitorialità.

Il Richiamo alla Sicurezza sul Lavoro

La tragedia di Gavrila Grad solleva interrogativi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro. Il settore delle falegnamerie è noto per le potenziali sfide legate alla manipolazione di materiali pesanti. È imperativo riflettere su come migliorare le misure di sicurezza per evitare tragedie simili in futuro.

Solidarietà e Ricordo

In questo momento di dolore, la comunità di Don si stringe attorno alla famiglia di Gavrila Grad. Il ricordo di un giovane vita spezzata troppo presto rimarrà nei cuori di tutti. L’invito è a riflettere sull’importanza della sicurezza sul lavoro e a promuovere un ambiente di lavoro che preservi la vita di ogni individuo.