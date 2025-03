Tragedia in Val di Non: Diego Pezzi, 59 anni, muore schiacciato da una martellante nel suo frutteto

Campodenno (TN), 8 marzo 2025 – Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Diego Pezzi, 59enne agricoltore di Dercolo. L’uomo è deceduto nelle campagne della Val di Non, schiacciato da una martellante (un tipo di martello meccanico) agganciata al suo trattore.

Dinamica dell’incidente:

La tragedia si è consumata tra il pomeriggio e la sera di giovedì 6 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, Pezzi stava lavorando nel suo frutteto quando la martellante si è inceppata. Mentre cercava di rimuovere un oggetto che ostruiva il meccanismo, la martellante, improvvisamente, ha ceduto e lo ha schiacciato, nonostante fosse spenta.

I soccorsi:

Preoccupati dal suo mancato rientro, i familiari hanno dato l’allarme intorno alle 22:30. Le ricerche, condotte dai parenti e dai Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, Denno e Mezzolombardo, si sono concentrate nella zona dei frutteti. Purtroppo, Diego Pezzi è stato trovato senza vita dai suoi cari. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Predaia, gli ispettori dell’Uopsal e un’ambulanza del 118, ma per l’agricoltore non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco erano giunti con pinze idrauliche, che però non si sono rese necessarie.

Diego Pezzi lascia la moglie e un figlio di 20 anni.