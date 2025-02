TRAGEDIA IN PASTICCERIA

Tragedia a Roma: uomo trovato morto in una pasticceria

Un uomo di 64 anni di origine irachena è stato trovato morto all’interno di un laboratorio di pasticceria in Via della Pisana a Roma martedì 25 febbraio. La triste scoperta è stata fatta verso mezzogiorno, quando il figlio della vittima ha lanciato l’allarme.

Il personale dei servizi di emergenza del 118 è intervenuto immediatamente, ma non è riuscito a salvare la vita dell’uomo. Gli agenti di polizia sono arrivati ​​sulla scena. Dopo l’esame del medico legale, il corpo è stato rilasciato. Le prime relazioni suggeriscono che la causa della morte potrebbe essere stata un malore improvviso.

