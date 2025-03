Un uomo sui trent’anni è stato trovato morto ai piedi della superstrada Sora-Cassino nelle prime ore di questa mattina. Era caduto per diversi metri. I servizi di emergenza, tra cui i Carabinieri e i vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto tra le uscite di Sora Centro e Sora Sud, ma non sono riusciti a salvarlo. Questa località è stata teatro di simili tragedie in passato.