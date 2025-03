Tragedia a Torino: bus turistico nel Po, muore l’autista potrebbe essere stato un malore….

Un bus turistico è precipitato nel fiume Po a Torino, in pieno centro, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. L’autista, unica persona a bordo, ha perso la vita nell’incidente.

Il mezzo è finito nel fiume dopo aver investito tre donne, che sono state trasportate in ospedale con contusioni. Fortunatamente, il bus non aveva ancora caricato una scolaresca in gita, che lo attendeva in Piazza Castello.

Le indagini sono coordinate dal comandante della polizia locale di Torino, Roberto Mangiardi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.