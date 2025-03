Tragedia a Terracina: uomo di 48 anni trovato morto lungo la strada

Terracina (LT) – Un uomo di 48 anni di origine indiana è stato trovato senza vita questa notte ai margini di una strada a Terracina. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri durante un normale servizio di pattugliamento.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, riverso a terra privo di vita.

Le autorità hanno avviato un’indagine per far luce sulle cause del decesso. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma. I Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Terracina stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica morte. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.