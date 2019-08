Tragedia a Scauri: morto ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita sul lungomare di Scauri.

Un ragazzo di 18 anni di nazionalità rumena è morto sul lungomare di Scauri. La causa della morte è annegamento, rimane ancora sconosciuta la causa che lo ha provocato. Tuttavia, si ipotizza che si sia trattato di un malore.

Il ragazzo si sarebbe sentito male in acqua e non sarebbe più riuscito ad uscire. Così sarebbe finito sott’acqua e sarebbe poi morto per annegamento. Per adesso, si tratta ancora di un’ipotesi.

Su disposizione del magistrato, adesso il corpo del giovane è stato trasportato all’obitorio del Comune di Cassino, dove avverrà l’autopsia.

Solo in seguito all’esame autoptico sarà possibile avere un’idea più chiara di come sia avvenuta la morte del giovane. Non si sa ancora quando sarà restituito ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Appena è avvenuto il fatto, sul luogo sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Scauri ed il personale della Polizia Locale del Comune di Minturno, oltre al personale del 118.

Nonostante ciò, ormai era troppo tardi. Il ragazzo era già morto.