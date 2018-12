Tragedia a Palermo: neonata di 1 mese trovata morta nella culla alla Guadagna

I genitori si sono resi conto che non respirava più. In lacrime la famiglia e i vicini

Tragedia alla Guadagna, a Palermo, dove questa mattina una neonata di appena 1 mese è stata trovata morta nella culla. I genitori si sono accorti che non respirava più e hanno allertato il 118. Sul posto è giunta anche la Polizia, ma non c’è stato nulla da fare per la piccola.

La notizia ha raggiunto vicini e parenti: “Non sappiamo cosa è successo, solo che è morta quella povera anima”. La Polizia sta indagando sulla scomparsa della creatura , ascoltando le testimonianze della madre, del padre e di un parente presente in casa al momento della tragedia. Il padre avrebbe dei precedenti per droga ma la pista più probabile potrebbe essere la sindrome della morte in culla.