Tragedia a Monte San Giovanni Campano: 28enne muore in una cava

Una giovane donna di 28 anni, originaria di Veroli, ha perso la vita in un tragico incidente a Monte San Giovanni Campano, in località La Bagnara. La tragedia è avvenuta intorno alle 13:30. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava nella zona per raccogliere asparagi quando è precipitata in un’area impervia nei pressi di una cava.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati, con l’intervento di ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Purtroppo, nonostante i rapidi soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sembra che al momento dell’incidente la ragazza fosse in videochiamata con un amico, il quale ha assistito in diretta alla caduta e ha prontamente lanciato l’allarme.