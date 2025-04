Tragedia a Frosinone: 36enne Muore Cadendo dal Terzo Piano

Un uomo di 36 anni, con cittadinanza italiana, è morto in seguito a una caduta dal terzo piano di un edificio in Via Cesare Battisti a Frosinone. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 20:00.

I servizi di emergenza sono intervenuti, ma i loro tentativi di rianimare l’uomo, originario del Marocco, non hanno avuto successo. È stato dichiarato morto sul posto.

L’uomo viveva con la sua compagna nell’edificio dove si è consumata la tragedia. I Carabinieri sono giunti sul posto per indagare sulle circostanze. La salma è stata restituita alla famiglia.