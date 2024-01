Tragedia a Borgo Revel: Bimbo Moldavo di 9 Anni Investito da un Treno a Torino

Un Drammatico Incidente Ferroviario a Verolengo, Provincia di Torino

Nella serata del 15 gennaio, un piccolo di nove anni, di nazionalità moldava, ha perso la vita tragicamente a Borgo Revel, frazione di Verolengo, a causa di un incidente ferroviario. Il macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria ha fatto la macabra scoperta, segnalando il corpo sui binari. Questo triste evento rappresenta la seconda vittima sulle linee ferroviarie del Torinese nella stessa giornata.

Fuga da una Comunità: Il Bimbo Moldavo Scomparso

Il bambino, appartenente alla comunità Mafalda, si era allontanato nel pomeriggio, scatenando l’allarme per le ricerche. Le prime informazioni suggeriscono che potrebbe essere stato investito da un convoglio transitato precedentemente. La polizia ferroviaria sta conducendo gli accertamenti necessari per comprendere le dinamiche dell’incidente, mentre l’area non dispone di sistemi di videosorveglianza.

Indagini in Corso: La Procura di Ivrea Sul Caso

Le indagini sull’episodio sono affidate alla polizia ferroviaria e sono sotto la supervisione della procura di Ivrea, la stessa che si occupa della strage di Brandizzo. Mauro Marino, responsabile della comunità ‘Crescere insieme’, commenta: “È una tragedia terribile. Stiamo cercando di capire quanto accaduto, attendiamo i risultati delle indagini. Gli educatori sono sconvolti, abbiamo seguito tutte le procedure di allarme. Il nostro compito è proteggere i bambini, e sono accadute cose che non riusciamo ancora a comprendere.”

Doppia Tragedia Ferroviaria: Donna di 60 Anni Investita a Chivasso

La giornata è segnata da una doppia tragedia ferroviaria nel Torinese. Nella mattinata, una donna sui 60 anni è stata travolta e uccisa da un treno presso la stazione di Chivasso, a circa 15 chilometri da Borgo Revel. Gli investigatori indicano che in questo caso si tratta di un suicidio.

Ricostruzione degli Eventi e Sospensione Temporanea delle Linee

La polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire l’accaduto mentre la circolazione sulla linea è stata temporaneamente sospesa durante la serata, riprendendo dopo le 22. Il prossimo convoglio transiterà soltanto nella mattinata del 16 gennaio.