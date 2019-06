Traffico marijuana,due arresti a Trieste

Una coppia di cittadini nigeriani, rispettivamente di 30 e 37 anni, destinataria di un provvedimento di revoca di ritardati arresti emesso dalla Procura di Trieste, è stata rintracciata e arrestata sabato scorso dagli agenti della Squadra Mobile, poiché indagata in concorso per detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle indagini che a fine maggio avevano portato all’arresto a Roma di un cittadino nigeriano ritenuto responsabile di un traffico di marijuana verso il centro e nord Italia. Durante le indagini erano stati sequestrati circa 205 chilogrammi di droga e arrestate in flagranza 13 persone.

Secondo gli investigatori, la coppia si sarebbe occupata dell’approvvigionamento della droga in alcune città del Veneto, in particolare Padova, e del trasporto a Trieste. A partire da gennaio più volte i due erano stati sorpresi con modiche quantità di marijuana al loro rientro in città. La coppia è stata portata nel carcere locale.