Traffico documenti falsi, perquisizioni in tutta Italia

Un traffico internazionale di patenti, certificati di abilitazione alla guida, documenti di identità e diplomi falsi prodotti in Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche è stato scoperto dalla Polizia di Trieste che ha effettuato 92 perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Il pm Lucia Baldovin della Procura giuliana ha emesso altrettanti decreti di perquisizione personale e locale che sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Trieste e da altre 40 Squadre Mobili, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Roma.