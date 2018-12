Traffico di droga internazionale pagato in bitcoin. Dalla Spagna a Trento 30 kg di stupefacenti sequestrati

Operazione antidroga della Polizia di Trento smantella la banda: sei arresti

Cinque italiani e uno straniero sono stati arrestati dalla Polizia di Trento in una vasta operazione antidroga. L’accusa è di aver messo in atto un traffico di droga internazionale dalla Spagna. L’8 agosto 2017 nell’aeroporto di Francoforte, era stata sequestrata una busta contenente cocaina e destinata ad un italiano. Da lì è partita una maxi indagine internazionale che ha portato a scoprire che la droga era stata acquistata tramite ricariche postepay, convertite poi in moneta bitcoin. L’indagine, tramite le intercettazioni telefoniche, ha permesso di bloccare un camion proveniente dalla Spagna con a bordo 18 kg di hashish e la somma di 3500 euro destinata al pagamento di uno dei consociati. Tramite il sequestro dei cellulari, le autorità hanno delineato un quadro chiaro di tutti i partecipanti al traffico di droga e il il Gip ha emesso, cinque ordinanze di custodie cautelari di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari tutte eseguite il 13 dicembre.