Trading online: guida al Forex 2020

L’Exchange Foreign Market è un mercato ricco di potenzialità, nonché in costante crescita. Contraddistinto da caratteristiche positive, sfruttabili da qualsiasi tipologia di trader, s’impone come il mercato finanziario più liquido e caotico al mondo.

Per comprendere meglio il funzionamento e le eventuali peculiarità che potrebbero andare a proprio vantaggio, questo articolo propone una

guida al forex trading

così che ogni investitore possa aver chiara la strada più giusta per ottenere i risultati sperati.

Trading online: cos’è il mercato Forex?

Il Forex non è altro che il mercato valutario in cui si contratta per lo scambio di coppie di valute.

Inoltre, non ha una sede legale ed esistente fisicamente, ma è un mercato decentralizzato. Di conseguenza, gli scambi avvengono in OTC (over the counter), collegando i traders di tutto il mondo che operano mediante un broker sul Web.

I prezzi del Forex non sono ufficiali e possono variare da un broker all’altro, che assume un ruolo da intermediario tra i clienti e i mercati stessi.

Bisogna fare attenzione: anche se il FX non detiene una sede vera e propria, ciò non significa che sia un luogo poco sicuro in cui investire il proprio capitale.

Per quanto possa sembrare complesso approfittare delle occasioni offerte dalla compravendita di coppie di valute, il Forex non è più un mercato adatto a società e investitori importanti.

Con l’introduzione di apposite piattaforme di trading online, anche i piccoli trader hanno l’opportunità di trarre benefici dall’alta liquidità e la forte volatilità giornaliera che caratterizza tale mercato finanziario internazionale.

Forex trading: è adatto ai principianti?

L’attività di trader online gode di molteplici e controverse opinioni. Ci sono esperienze positive, ed esperienze che sconsigliano vivamente di affacciarsi ad un mercato così grande e sempre attivo. In realtà, il modo migliore per iniziare a tradare correttamente è acquisire le conoscenze necessarie, elaborare un buon piano d’investimento e, soprattutto, selezionare un broker affidabile e sicuro.

Si consiglia, dopo aver compreso brevemente cos’è il Forex, di optare per piattaforme che offrono materiali didattici, come e-book o video-lezioni appositi.

Nella maggior parte dei casi, questi supporti didattici sono gratuiti, semplici da studiare e pratici: tutto ciò abbrevia le tempistiche per iniziare a negoziare concretamente sulle valute più appetibili.

Inoltre, per applicare la teoria studiare, sarebbe opportuno cominciare da un conto demo. Molti broker consentono di utilizzare la propria piattaforma, con servizi annessi, in modalità demo. Vantaggio interessante per acquisire dimestichezza col network di trading selezionato e testare l’efficacia delle strategie formulate.

In conclusione, anche per coloro che sono alle prime armi, le porte del Foreign Exchange Market sono aperte; sarà sufficiente l’impegno e il supporto giusto.

Broker forex: come sceglierli?

Evitare spiacevoli sorprese, come truffe, è lo step principale per avviare una solida carriera da trader. Per tale motivo, è utile conoscere i requisiti fondamentali che ogni broker deve rispettare per esser ritenuto affidabile e serio:

Regolamentazioni : la prima verifica da fare quando si visiona una piattaforma riguarda la presenza di certificazioni da parte di specifici organi di controllo. Si tratta di enti che impongono determinate normative col solo scopo di rendere i mercati sicuri, trasparenti e fornire le stesse possibilità di rendimenti ad ogni trader;

: la prima verifica da fare quando si visiona una piattaforma riguarda la presenza di certificazioni da parte di specifici organi di controllo. Si tratta di enti che impongono determinate normative col solo scopo di rendere i mercati sicuri, trasparenti e fornire le stesse possibilità di rendimenti ad ogni trader; Servizi gratuiti : le migliori piattaforme sono anche gratuite, cioè prive di commissioni e costi di gestione. Tutto ciò agevola coloro che partono da somme esigue, così da permettergli di affacciarsi senza timore al mercato valutario.

: le migliori piattaforme sono anche gratuite, cioè prive di commissioni e costi di gestione. Tutto ciò agevola coloro che partono da somme esigue, così da permettergli di affacciarsi senza timore al mercato valutario. Semplicità: caratteristica fondamentale per i principianti, poiché un network semplice consente di focalizzarsi esclusivamente sugli investimenti da effettuare.

Forex trading: conclusioni

Fare trading su uno dei mercati più importanti, sia in termini di investitori che di denaro scambiato quotidianamente, potrebbe risultare una scelta proficua.

Naturalmente, bisogna darsi del tempo, avere fiducia in se stessi e selezionare un broker affidabile e che supporta in toto i propri utenti. In questo modo, la propria attività potrebbe essere fonte reale di soddisfazioni.