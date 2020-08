Tra proiettili e corse sui motorini: la cruda realtà di Casavatore in provincia di Napoli

I proiettili hanno danneggiato cinque auto in sosta e la saracinesca di una farmacia, proprio a pochi giorni dall’arresto per droga di un uomo ritenuto vicino al clan Ferone. Nelle ultime ore è stato ucciso un uomo a Giugliano, gambizzato un altro a Napoli e un altro colpito a San Giorgio a Cremano. Un’escalation molto preoccupante per le forze dell’ordine anche se al momento gli episodi non sembrano collegati tra loro.