Tra favorevoli e contrari, approda oggi in camera la legge contro l’omofobia

Il testo Zan che arriva oggi nell’aula di Montecitorio si riallaccia, come accennato, alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica intervenendo sull’articolo 604 bis del codice penale.

C’è poi una parte non repressiva ma che mira a diffondere una cultura della tolleranza. In particolare viene istituita una data italiana, il giorno 17 maggio, quale “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” e un emendamento approvato in commissione Giustizia ha reso meno impegnativo il riferimento alle scuole.