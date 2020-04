tour virtuali in palazzi storici Palermo

visite guidate grazie a Fondazione Sicilia

La Fondazione Sicilia e Sicily Art & Culture, in collaborazione con Settimana delle Culture, promuovono un ciclo di conversazioni e visite guidate virtuali dal titolo Palermo silente, Cultura viva, curato da Massimiliano Marafon Pecoraro, visiting professor presso l’Emerson College di Boston, e organizzato da Civita Sicilia con l’utilizzo di una piattaforma social che consente di affidare il racconto al dialogo con chi abita, studia o lavora a Palazzo Branciforte, Palazzo Alliata di Pietratagliata, l’Archivio di Giorgio Fernandez, Palazzo Francavilla e Villa Zito. Cinque incontri, introdotti dallo stesso Marafon Pecoraro che si confronterà con altrettanti esperti, restauratori, storici, racconteranno dimore storiche, archivi di architettura e collezioni private con la passione dei “veri padroni di casa” pur in assenza di pubblico tangibile.

Si può partecipare agli incontri, fino ad esaurimento posti disponibili, tramite la piattaforma Zoom a cui si accederà dopo la prenotazione via email a segreteria@civitasicilia.it entro le 24 ore precedenti la visita stessa.