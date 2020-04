Toti, per Pasqua stop arrivi da fuori regione

“In vista della Pasqua in Liguria ci sarà un dispiegamento straordinario delle forze dell’ordine per bloccare gli arrivi da extra Regione, di chi sconsideratamente volesse aprire la sua seconda casa. E’ una cosa vietata per legge e gravemente sanzionata”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull’ emergenza coronavirus dopo un vertice con i prefetti e i sindaci dei Comuni capoluogo della Liguria. “Abbiamo predisposto un piano di controlli straordinari per Pasqua – sottolinea – a cui oltre alla polizia parteciperanno i sindaci e la Protezione civile per evitare ogni tentazione”.

Toti ha poi annunciato la partenza “a tappeto” dei test sierologici nelle rsa liguri: “entro l’11 aprile ne effettueremo 12 mila, entro metà aprile tutte le 20 mila persone tra ospiti e personale sanitario delle rsa sarà testato”, ha detto.