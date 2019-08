Toti lancia un segnale al centrodestra: “Facciamo vedere che non siamo spappolati”

“Penso che dovremmo sfruttare questo momento per dimostrare che l’alleanza di centrodestra non è spappolata, come invece sembra leggersi da alcune dichiarazioni. Ma, anzi, è in una fase di profondo rinnovamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e fondatore di Cambiamo!, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova. Il governatore ligure ha replicato alle parole di Silvio Berlusconi secondo cui Matteo Salvini avrebbe riconsegnato il Paese alla sinistra provando a inseguire fino all’ultimo l’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

“Mi pare che la sinistra si sia ripresa il Paese, con buona pace di tutti: nessuno glielo ha consegnato. Molto semplicemente, decidendo di utilizzare un Parlamento dove non esiste una chiara maggioranza fin dal marzo dell’anno scorso, è stata necessaria una serie di compromessi che non hanno portato benissimo al Paese e, il più scabroso, è quello che si va concretizzando in queste ore perche’ mette insieme un Pd grande sconfitto delle ultime elezioni politiche e il M5s grande sconfitto dell’ultimo pronunciamento popolare di questo Paese””, ha proseguito Toti.

La sua ricetta per un centrodestra al passo coi tempi, il governatore ligure la ripete da tempo. “Occorre un centrodestra che tenga insieme le correnti sovraniste, che hanno raccolto esigenze profonde di questo Paese, assieme a quelle che sono le culture più classiche del centrodestra tutto questo rinnovato in termini di programmi, di facce, di sigle, perche’ se non offriamo agli italiani un’alternativa tra il vecchio centrodestra degli ultimi 25 anni e il nuovo accrocchio di sinistra che ha il peggio degli ultimi 25 anni dentro, francamente portiamo poco avanti questo Paese”.

Sulle alleanze, il fondatore di ‘Cambiamo!’ pare non avere dubbi. “Io mi alleerò con tutti coloro che oggi sostengono questa coalizione e che vogliono continuare questa esperienza di governo. Credo che sia una delle esperienze di governo migliori del centrodestra e di cui il centrodestra ha fatto tesoro anche in altre realtà. Penso che non ci siano difficolta’ ad andare avanti e mi pare che in tal senso si siano già espressi praticamente tutti i partiti della coalizione”, ha concluso Toti.