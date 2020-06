Toti e Bucci passeggiano sul ponte, ‘Che emozione’

“Per la prima volta camminiamo dove c’era il Morandi crollato. Che emozione. Ricordiamo le persone che sono morte. Questo ponte sarà per sempre anche per loro”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che per la prima volta ha camminato sul nuovo ponte di Genova insieme con il sindaco e commissario Marco Bucci. “Nonostante il maltempo e il Covid in meno di un anno è stato costruito. Dimostrazione che quando ci sono persone che si prendono le responsabilità le cose si possono fare”. “Direi che è un momento storico – ha detto ancora il presidente Toti -. Mentre in due anni non si è riusciti a mettere in sicurezza le gallerie della Liguria, e anche oggi ci sono due ore di coda sulle nostre autostrade, sia verso Savona sia verso Spezia, qui nello stesso tempo si è realizzata questa straordinaria opera”.

“E’ stata una grande emozione. Il primo pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie, che soffrono ancora”, ha detto Bucci. “Il secondo pensiero va alla città di Genova, a tutti noi che finalmente abbiamo una infrastruttura come si deve e torniamo ad avere una mobilità come si merita una città che vuole avere il suo ruolo in Europa” ha aggiunto Bucci.