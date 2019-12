Toscava: verso un 2030 sostenibile

La Regione Toscana si è posta 5 p per rispettare i 17 obiettivi di sviluppo globale e diventare una regione sostenibile entro il 2030.

Il cambiato climatico è un problema di tutti ed è necessario intervenire. Per questo motivo, la Regione Toscana ha deciso di stabilire cinque aree prioritarie su cui intervenire.

Queste 5 aree, dette anche 5 p sono:

Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza

Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura

Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive

Partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership

Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future

All’interno dell’agenda, sono compresi anche i 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. Tra questi eradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo; porre fine alla fame; garantire salute e benessere a tutte le età e un’istruzione di qualità inclusiva e sostenibile.

La Regione Toscana ha deciso di rafforzamento della governance interna attraverso l’istituzione di una Cabina di Regia istituzionale.

In questo modo sarà possibile definire al meglio la strategia, individuare azioni e politiche per la sua attuazione, garantire il coinvolgimento delle istituzioni locali, assicurare il necessario raccordo con il Documento di Economia e Finanza Regionale.

La Cabina di Regia avrà il compito di curarare i rapporti interistituzionali con la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.03.2018 nonché con gli eventuali Tavoli di confronto per il coordinamento e l’allineamento degli strumenti di programmazione regionale.

Vi sarà inoltre il supporto di un Tavolo tecnico di coordinamento delle azioni previste dal progetto che saranno sviluppate dal sistema delle Università Toscane.

Un aspetto molto importante è il Rapporto di posizionamento, il cui scopo è definire la distanza della Regione Toscana rispetto alle scelte ed agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile, la costruzione dello scenario di riferimento costituito dalle azioni in atto e previste dagli strumenti della programmazione regionale, il Sistema degli indicatori utili alla definizione degli obiettivi e delle azioni prioritarie, ed il Piano di monitoraggio della Strategia.