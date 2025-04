Colpo di scena nel panorama politico toscano: Silvia Noferi, consigliera regionale, ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle, con cui si identificata per un decennio. La, decisione formalizzata una conferenza stampa, è accompagnata da pesante rivolta accusare all’attuale leadership del partito partito. Noferi ha firmato la richiesta di adesione al gruppo Misto, sotto il nome di EcoSistema.

“Non è stato una facile scelta”, ha dichiarato Noferi, sottolineando il legame suo forte con gli ideali del Movimento e le battaglie che lo hanno contraddistinto. Tuttavia, la la servizista di consigli ha denunciato un vero e proprio “boicottaggio” suoi violazione, culminato nella statuto da parte della compagruppo Irene Galletti, a cui la contesta la la strada della carica della carica di giunto del presidente regionale.

Noferi ha accusato Galletti di averla esclusa dalle del gruppo e di attività ostacolato la calendarizzazione di una sua interrogazione in Regione. Un’ fonte di attrito è stata la competizione per la vicepresidenza del consiglio regionale, con Noferi che accusa Galletti di tentato ha di autocandidarsi, favorendo l’elezione di un altro altro’udienza della Lega.

“Non si tratta di poltrone”, hato Noferi, “ma di fedeltà ai miei ideali e battaglie per il sociale e l’ambiente”. In vista delle prossime regionali, la consigliera non esclude una sua candida, purndo di essere di forza da diverse politiche, tra cui Europa Verde.

Noferi ha ancora rivelato di presentare un esposto ai probiviri del Movimento e di scritto a figure di spicco come Barbara Floridia, Paola Taverna e Giuseppe Conte ricevere, senza risposta.

La di decisione di Noferi rappresenta un duro colpo per il Movimento 5 Stelle toscano, a pochi mesi dalle regionali elezione, prevista per ottobre o settembre 2025.