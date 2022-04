– Più tempo a disposizione del Comune di Tortolì per realizzare le opere di infrastrutturazione e urbanizzazione nell’area ex cartiera di Arbatax. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha fissato nuovi termini per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, Ogv, in maniera tale che si eviti la revoca del finanziamento. “Pur sollecitando la realizzazione delle opere abbiamo concesso più tempo al Comune di Tortolì – ha spiegato l’Assessore Salaris – perché riteniamo fondamentale sostenere gli Enti locali nel processo di modernizzazione infrastrutturale, anche e soprattutto alla luce dei rallentamenti dovuti al Covid. Abbiamo applicato la regola anche in questo caso, pur avendo a che fare con un finanziamento datato che ora auspichiamo possa essere impiegato per il bene della collettività”. Gli interventi di infrastrutturazione e urbanizzazione nell’area dell’ex cartiera di Arbatax erano stati affidati con atto di concessione al Comune di Tortolì nel 2012.

La mancata assunzione di Ogv entro il termine definito avrebbe avuto come effetto quello di annullare lo stanziamento delle risorse assegnate ai relativi interventi. Il nuovo termine per le Obbligazioni giuridicamente vincolanti relative all’appalto degli interventi è stato spostato al 31 dicembre 2022. Con la stessa delibera è stato anche disposto il mantenimento delle risorse pari 4.140.193 euro.