Torriglia: arrestato 52enne spacciatore di Hashish

Teneva nascosti in casa oltre due etti di hashish e per questo motivo è finito nei guai ed è stato arrestato un 52enne di Torriglia.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale in collaborazione con i colleghi di Rovegno, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti. Il 52enne, gravato da precedenti di polizia, aveva nascosto in casa 220 grammi di hashish. Nella mattinata di giovedì 23 ottobre è stato processato per direttissima. La droga è stata sequestrata.