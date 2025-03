Torrice: Arrestato 59enne per Rapina a Mano Armata e Sequestro in Distributore di Carburante

Un uomo di 59 anni residente a Torrice è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina a mano armata e sequestro di persona. L’arresto è avvenuto in seguito a un’indagine relativa a una rapina avvenuta a metà settembre presso un distributore di benzina Eni situato in via Saragat a Torrice.

Secondo le ricostruzioni, il 17 settembre 2024, due individui con il volto coperto e armati di pistola fecero irruzione nel distributore poco prima dell’orario di chiusura. Minacciando il titolare, lo immobilizzarono e si impossessarono di circa 6.000 euro in contanti. I rapinatori, per assicurarsi che l’allarme non venisse dato immediatamente, sottrassero anche il cellulare alla vittima.

La fuga avvenne a bordo di una Opel Astra, successivamente abbandonata nelle vicinanze. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare uno dei presunti autori del crimine, il 59enne ora agli arresti domiciliari. Le autorità sono ancora alla ricerca del complice.

L’arrestato era già noto alle forze dell’ordine.