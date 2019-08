Torre del Greco: murales con i volti delle vittime

A Torre del Greco è stato dipinto un murales con i volti dei ragazzi morti nel crollo del Ponte Morandi a Genova.

A Torre del Greco è stato realizzato un murales con i volti di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro ragazzi morti a Genova nel crollo di Ponte Morandi.

“Sono bellissimi, nessuno li rovini” dicono i familiari delle vittime ringraziando gli amici. Il sindaco, durante la cerimonia in aula ha parlato di “tragedia immane che resterà impressa per sempre impressa nella mente di questa comunità e dell’Italia intera. Quattro angeli da un anno accompagnano la nostra comunità. Non si può dimenticare bisogna avere coraggio e speranza nella ricerca della verità. Tutta la comunità di torre del greco grida giustizia”.

Francesco Esposito, padre di Gerardo, ha dichiarato che: “Lo Stato con le vittime del ponte di Genova è stato assente. Per questo abbiamo deciso di rimanere nella nostra città, col nostro sindaco che fin dal primo momento si è mostrato vicino, raggiungendoci anche a Genova nei momenti più drammatici. Purtroppo in un anno non ci è arrivato nessun segnale dallo Stato, che sia anche solo un telegramma. Apprendiamo dai giornali e dai nostri avvocati che gli indagati per il crollo sono oltre 70, ma i colpevoli sono sicuramente ancora liberi. Noi vogliamo che questa gente finisca in galera”.